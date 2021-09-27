國民黨選出新任主席朱立倫，中共總書記習近平於26日早上發出賀電，國民黨也隨即覆電，不過卻因覆電中是否有「民國」二字，引發藍綠爭論。對此，國民黨前立委孫大千痛批，綠營政客明明自己幹著消滅中華民國的勾當，居然還要大驚小怪，根本就是雞蛋裡挑骨頭，無聊幼稚的低級伎倆。

孫大千今（27）日在臉書指出，每天想盡辦法去抹黑和抹紅國民黨，民進黨的政客們不去當油漆工實在太可惜了。且北京政府高喊國家統一又不是一兩天的事，從李登輝時代、陳水扁時代，到馬英九時代，再到蔡英文時代，基本論述的口徑沒有任何改變；而九二共識的精神，就是在於兩岸政府對於主權爭議可以各自表述，綠營政客的大作文章根本就是內行人裝外行人，刻意栽贓陷害國民黨的卑劣行為。

孫大千酸民進黨政客每天想想盡辦法抹黑、抹紅國民黨，不去當油漆工實在太可惜了。（圖／摘自孫大千臉書）

對於兩岸之間政府的文書往來，孫大千認為，為了求同存異，用西元紀年原本就是常態，並質疑，如果民進黨真的這麼在乎「民國」這兩個字，為什麼連中華民國的國慶圖騰中，都看不到中華民國的國名和國旗呢？為什麼民進黨黨內的相關文書也要採用西元紀年呢？

孫大千表示，國民黨的立場一向就是捍衛中華民國，反對台灣獨立，這樣的主張和美國政府完全相同一致；反倒是民進黨，一直鬼鬼祟祟、曖昧不明，不敢和台灣獨立劃清界線，竟然愚蠢到以為只要逼台灣人民硬吞美豬，就可以換得美國支持台獨，但民進黨的階段性台獨和美國的政策目標完全背道而馳，現在看起來，民進黨才是真正的反美吧？