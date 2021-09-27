高鐵延伸宜蘭端站到底要設在哪裡？交通部長王國材27日重申，25日赴宜蘭舉行高鐵設站說明會，是希望用專業透明的方式，讓大家都回去想一想，希望下次更有共識。

王國材27日首次以交通部長之姿列席立法院交通委員會，除了報告交通部業務概況、專案報告「大眾運輸暨軌道建設路網建置辦理情形及未來規劃」並備質詢。會前他接受媒體聯訪時做出上述表示。

王國材表示，9月25日赴宜蘭舉行高鐵設站說明會，聽了鄉親的意見，並把意見帶回來。當天他是把四城、宜蘭、縣政中心以及羅東4個站面臨的課題，一一跟鄉親報告，交通部希望用專業透明的方式，讓大家都回去想一想，一起為地方謀福利。

王國材表示，過去做的評估是討論宜蘭及縣政中心，但今年7月開始做宜蘭到羅東鐵路高架工程，發現在宜蘭站共站的部分，宜蘭鐵路已經是高架，上面再一個高鐵站，鐵路和高鐵中間又要有一個穿堂，各是10公尺，總共30公尺、大約9層樓高，牽涉的拆遷範圍也擴大。大家是否可以面對9層樓的龐大站體，以及大概69棟樓的拆遷？

被問到宜蘭縣長林姿妙表示沒有先拿到資料，覺得不受尊重，王國材表示他和林姿妙事先都先通過電話，且4個站體9成的資料大家都知道，不是秘密；由於說明會當天有很多不同意見，因此當天一起給，比較公平。

至於這是否撕裂宜蘭鄉親？王國材說，一個1700億元的建設是台灣其他鄉鎮都很羨慕的，交通部希望宜蘭鄉親歡歡喜喜來迎接高鐵，他並不覺得是撕裂，只是不同意見的溝通。交通部已經把資料都給縣長，大家想一下，希望下次更有共識。