情侶要這麼難分難捨，影響他人嗎？一名媽媽日前在高鐵遇到一對情侶，不按照車票座位坐，反而占走她和另一名媽媽的位置，要她們去坐不同車廂的座位，讓原PO氣炸，怒批要不是她抱著睡著的孩子，負重近20公斤沒力氣吵架，不然才不會乖乖讓位，連網友看了也直呼太扯，「傻眼，兩個都不是原座位的」。

這名媽媽在Dcard發文指出，日前她抱著睡著的小孩等高鐵，14公斤重的孩子加上5公斤行李，差點等車等到手斷掉，好不容易高鐵來了，結果一車看到自己2車13A的座位被一名睡著的年輕女生坐走，只好請坐她隔壁的13C男生叫醒她，想不到男的竟跟原PO說「她是我女友，我們想坐一起」，讓原PO傻眼「那我要坐哪？」接著男的拿出女生的車票「可以坐1車2A嗎？」

原PO說，這時另一個媽媽牽著小孩過來跟男的說，「先生不好意思，這是我的座位」，接著男子又拿出另一張車票「你可以坐17C嗎？前面而已，我想跟我女友坐。」而這時那女友也醒了，但一直低頭滑手機裝沒事，讓原PO心裡大罵「XX老師你到底有什麼毛病」，要不是她抱著睡覺的小孩，才不會乖乖把位置讓給這對自私的情侶，「要跟你女友恩愛麻煩回家好嗎？一小時路程沒看到是會死？」最後兩位媽媽都把座位讓給情侶坐。

對此，網友看完紛紛留言：「好瞎，真的有夠不要臉，這種人你不讓還會被說『啊就換個位子又不會怎樣』」、「也太傻眼，兩個都不是原本座位的，一趟高鐵最多就幾小時，是在難捨難分什麼啊」、「這種人我會直接通知列車長」、「那對情侶扯爆，兩人都坐在別人訂的位子上，WTF」。