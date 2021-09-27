《美麗島電子報》最新民調結果指出，民眾對於行政院長蘇貞昌的施政滿意度，有43.6%滿意、51.4%不滿意。《美麗島電子報》董事長吳子嘉斷言，12月18日公投後，蘇貞昌可能就要下台了，2月1日將是新的內閣。

吳子嘉今在廣播節目「POP撞新聞」中直言，12月18日公投以後，蘇貞昌可能就下台了。主持人黃暐瀚追問，要幾項公投過關後才會下台？吳子嘉表示，「一個萊豬就掛了」，因萊豬影響台美關係。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉，公布行政院長蘇貞昌的施政滿意度民調結果。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

至於為什麼不是總統蔡英文負責，吳子嘉說，如果這個行政院長的手腕跟政治能力很好，跟在野黨是合作關係，萊豬的問題會發生嗎？他認為是個性造成的，沒有處理好，愛跟人家吵架，一天到晚偷雞摸狗，所以施政不良造成公投不過，應該下台。

而蔡總統執政表現，則有48.4%民眾滿意、47.8%民眾不滿意。吳子嘉分析，還是受到疫情跟疫苗政策的影響。

此外，此次民調也詢問「如果疫苗到貨不足需混打，是否選擇打高端疫苗？」有32.5%表示會選擇高端、65.0%不會；對於「政府安排民眾打疫苗的順序、公平性與透明度」，有50.2%民眾滿意、44.5%不滿意。

另也調查民眾認為「蔡總統和中央政府特別對待高端疫苗的主因」，41.6%認為是民進黨的政商利益、34.1%則認為是鼓勵國內生技產業、11.0%選擇台灣醫療領先世界、5.4%認為是加強和美國關係。