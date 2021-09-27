台北市議員許淑華27日於議會質詢時披露，一名弱勢民眾申請租金補貼，竟遭追討10萬元，進一步稱租金補貼每年有高達400件烏龍審查，質疑委外單位「閉著眼睛審」，還能連3年拿千萬經費，難道官商勾結？都發局表示，將檢討後續責任，請政風處協助業務科檢查契約執行能力。

許淑華指出，她接獲一名婆婆陳情，2019年起每年送出相同審核資料，申請租金補貼，今年都發局卻通知駁回，並追討已發出的20個月租金補貼，她批評，現在生活都快過不下去，哪有錢還10萬元？應幫助弱勢民眾，卻反過來欺負弱勢。

許指出，雖然該個案因為工業住宅，無法申請租金補貼，但都發局卻沒在審查。她進一步調查發現，租金補貼每年追討超過4百件、甚至連年增加，質疑委外單位未確實審核，竟連拿都發局三年標案千萬經費。

許淑華說，申請租金補貼的流程嚴謹，民眾每年8月送出審核資料，第一關由都發局審核，第二關再由委外單位審核，隔年可收到租金補貼。

她批評，合約規定審核錯誤案件可向廠商罰500至1500元，但都發局卻「一毛錢沒罰過」，簡直不痛不癢，難道都發局與委外單位勾結？

對此，都發局長黃一平回應，該個案確實前面審查就應確定資格不符，會檢討後續責任，請政風處協助業務科檢查契約執行能力；針對系統未及時更新導致審核錯誤，將與中央談系統嫁接，希望快速取得相關資料，並允諾一周後提供調查結果報告。