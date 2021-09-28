29歲美女主播房業涵，外型亮眼擁有一張清純臉蛋，曾獲網友票選為「純度最高」女主播冠軍，近日她曬出畢業照，宣布「我是台大碩士了」，其實這三年她工作、學業兩頭燒，如今順利畢業，收到大批祝賀。

房業涵2018年考上台大創業創新管理研究所，同時兼顧新聞播報工作，終於在日前畢業了！房業涵26日曬出參加畢業典禮的照片，穿戴碩士畢業服、畢業帽，手捧花束，胸前還別著「畢業生」名牌，同時還有和研究所師生的大合照，看得出大家心情相當喜悅。

房業涵日前從台大創業創新管理研究所畢業了。（圖／翻攝自臉書）

房業涵開心宣布「我是台大碩士了」，並透露台大創業創新錄取率比哈佛MBA還低，不但感謝師長同學三年的照顧，也謝謝父母讓自己任性地完成這項成就，「最後謝謝我自己，蠟燭兩頭燒，既沒休學也沒離職的完成論文口試！

貼文一出，吸引許多網友留言道賀「邊工作邊念碩士真的不簡單，恭喜呀~比哈佛生還要強了」、「最美學霸」、「智慧與美麗的完美結合」、「太優秀了」、「超厲害，又漂亮又會唸書」，房業涵也謙虛回應：「不敢當，努力可以彌補不足」。