38歲日本性感女神深田恭子5月底突然宣布因罹患「適應障礙症」全面暫緩演藝活動，休養4個月後，9月初恢復演藝工作，今（27日）還出席了電影宣傳活動，卻被發現消瘦不少，引來外界擔憂。

深田恭子27日出席電影《劇場版魯邦的女兒》宣傳活動，這也是她病癒後第一次公開亮相，她紮起公主頭，身穿蕾絲薄紗洋裝，臉上氣色看起來不錯，但明顯瘦了一圈，與之前較豐滿的模樣有些不同。

深田恭子消瘦許多。（圖／翻攝ENCOUNT）

深田恭子最新狀況曝光，不少網友看了擔心「瘦了好多」、「還是胖一點好」、「看起來像還沒完全好」、「希望她可以再多休息」、「感覺笑得好勉強」、「瘦到脫相了」。

深田恭子5月罹患適應障礙症停工後，於9月初在IG宣布恢復演藝工作，同時曬出穿著長禮服的美照，透露自己身心都已經恢復健康，感謝粉絲們的支持。另外，她和百億社長杉本宏之戀情似乎也穩定發展，男方6月被問到和深田恭子的狀況，他笑著回應：「很難解釋，但是我很想支持她」，被解讀為間接認愛深田恭子。