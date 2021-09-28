對於性侵假釋犯，各地檢署採用電子步監控，不過審計部調查意外發現，今年1月12日約凌晨4時許，共130名被監控對象的發訊器竟離線120鐘，等同無人監管。對此，法務部表示，是因當時系統更新才出現離線的「假訊號」，實際上電子腳鐐的監控並未中斷。

為避免性侵犯假釋後再犯案，2006年開始，由高檢署負責相關設備監控系統建置與維護，並由各地檢署進行監控。據《自由時報》今報導，審計部抽查台北、台中、新竹3處發現，今年1月12日約凌晨4時許，監控對象的發訊器與主機離線120分鐘，進一步追查，此斷線事件涵蓋全國22個地檢署。

對此，台北等3處地檢署表示，已聯繫廠商確認所有被監控對象無異常，但審計部也發現，1月12日當天的設備監控違規及異常表，並未詳實登載事由及處理結果。

廠商則於事發當天發布公告，稱該起事件是因資料異動時發生問題，但並未公告處理情形等後續，檢署也依契約規定，要求廠商提交技術服務紀錄單等相關文件，審計部則函請法務部檢討改進。法務部昨（27）日表示，審計部所指斷線120分鐘離線是誤會，是因系統更新時出線離線的「假訊號」，監控作業仍持續，並無空窗期。