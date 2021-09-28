北韓今天凌晨再次發射短程飛彈，引發各界揣測，美軍印太司令部稍早發布聲明表示，北韓今天發射飛彈對美國及同盟夥伴都無立即性威脅，目前正與盟友國緊密合作商議。

韓媒Newsis報導，美軍印太司令部表示，雖然北韓這次發射飛彈行動對美國領土及其他盟友都不造成立即性威脅，但彰顯北韓的非法武器開發計畫造成的不安定影響。

聲明也強調，美方對南韓及日本防禦的承諾仍固若金湯。

據南韓合同參謀本部提供資料，北韓今早6時40分左右在境內慈江道舞坪里一帶向東發射一枚短程飛彈，電視台文化廣播公司（MBC）引述軍方消息人士說法報導，北韓今天發射飛彈與過去曾發射的彈道飛彈或巡弋飛彈有些不同，南韓與美國當局正就相關數據進行精密分析。

北韓今年以來已透過發射飛彈進行6次武力示威，這次距離上次發射飛彈僅短短13天，且時間點落在北韓駐聯合國大使金星於聯合國大會發表演說前後，引發外界揣測。

金星演說中強調，北韓「只是在增進自身國防，以自我防衛、確實保障國家安全和平」，主張平壤擁有測試武器的權利，呼籲美國停止針對北韓的「敵意政策」。

南韓總統文在寅日前也在聯合國大會上提議由兩韓及美國、中國等相關國家正式發表韓戰結束的「終戰宣言」，北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正對此表示，若南韓放下敵對態度，兩韓就可能恢復關係，並要求「相互尊重」。部分意見認為，北韓這次發射飛彈，可能是為觀察南韓反應。

南韓政府今早在文在寅指示下緊急召開國家安保會議（NSC），對北韓這次行動表示遺憾，文在寅也要求相關單位對北韓近期談話及發射飛彈狀況進行綜合分析，擬定應對方案。（編輯：黃自強）1100928