美國軍方今天發表聲明說，北韓發射一枚飛彈，對美國人員、領土或盟邦並未構成立即威脅。與此同時，美國國務院發表聲明譴責北韓行為，呼籲進行對話。

美軍印太司令部在聲明中說：「儘管我方評估這起事件不會對美國人員、領土或盟邦構成立即威脅，飛彈發射行動凸顯出朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）非法武器系統破壞穩定的影響。」

美國國務院也表示，「譴責」北韓這次顯然是發射飛彈的舉動，呼籲平壤當局進行對話。

國務院發表聲明說：「此舉違反多項聯合國安全理事會決議，並脅及北韓鄰國與國際社會。我們仍致力透過外交途徑接觸，呼籲他們進行對話。」

法新社報導，南韓軍方表示，擁核的北韓28日向東岸外海發射疑似一枚短程飛彈。北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）堅稱，沒有人可以否定北韓測試武器的權利。

根據南韓合同參謀本部說法，北韓這項裝置是從北部省分慈江道（Jagang）發射到東岸外海。日本防衛省發言人告訴法新社，北韓試射「疑似一枚彈道飛彈」。

不到一小時後，金星在紐約聯合國大會的演說中表示：「沒有人可以否定朝鮮民主主義人民共和國自衛的權利。」

數天前，北韓領導人金正恩具有影響力的妹妹金與正才對兩韓舉行峰會的前景故作玄虛。

在聲明中，金與正堅持要求南韓捨棄不公平的雙重標準、敵對政策和言行，她表示在公正性得到保障且相互尊重情況下，才有可能舉行南北韓高峰會。

北韓因研發核武與彈道飛彈計畫，受到多項國際制裁。金星在聯合國大會演說中說，北韓有權「開發、測試、製造和擁有」武器系統，如同南韓及其美國盟友。

他說：「我們只是在加強國防實力，藉此自衛並維護國家安全與和平。」

首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-jin）告訴法新社：「北韓似乎想知道，南韓在改善兩韓關係與正式結束韓戰的意願上有多真誠。」

他還說：「平壤當局將在今天的試射後關注與研究（ 南韓總統）文在寅的反應，以決定他們後續想做的事，像是恢復兩韓熱線。」（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1100928