擊樂家吳思珊將首演新生代作曲家蔡昀恬作品《每個人心中都有一個小丑》，首度挑戰飾演小丑。（擊樂文教基金會提供）

新生代作曲家蔡昀恬以挪威作家喬斯坦．賈德代表作《紙牌的秘密》為靈感，編創作品《每個人心中都有一個小丑》。（擊樂文教基金會提供）

挪威作家喬斯坦．賈德代表作《紙牌的秘密》，將撲克牌擬人化，成為有喜怒哀樂的角色，活靈活現地談論人生哲學。新生代作曲家蔡昀恬以這本書為靈感，創作全新擊樂作品《每個人心中都有一個小丑》，並由擊樂家吳思珊擔任主奏首演。

蔡昀恬表示，她在大學時期閱讀這本書時就很喜歡，「我很喜歡書裡面的小丑角色，每個人的一生，本來就會扮演很多不同角色，每個人也都有自責、自卑，跟別人比較的時刻，這本書告訴我們，每個人的出生都有價值，都值得被愛，每個人心中都有一個小丑，而自己就是自己的王牌。」

蔡昀恬出生於1993年，畢業於北藝大音樂系，她表示，這部作品的編制類似協奏曲，有一名主奏者以及擊樂團，透過音樂表現黑桃K、方塊Q、紅桃J和小丑不同角色的性格，到時在舞台上音樂家也會使用撲克牌作為道具，製造獨特聲響效果。

長年鑽研與演奏新創擊樂劇場作品，吳思珊表示，她很享受和作曲家討論的過程，並且運用不同素材、樂器，演奏不同風格的音樂，這次她要挑戰扮演俏皮的小丑，同時以打擊樂詮釋丑角，「每個人心中都有一個小丑，希望我是那個能帶給大家歡樂的小丑。」演出將於10月7日在台北國家音樂廳、10月8日在台中國家歌劇院大劇院、10月14日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。