2022年地方選舉，民眾黨動起來！北市府副發言人林珍羽已向台北市長柯文哲遞出辭呈，離任後將投身經營基層參加議員選舉。林珍羽為現任議員林國成的女兒，可望「女接父缽」傳承政治生命，也為柯文哲的民眾黨陣營搶下一席議員。

據《東森新媒體ETtoday》報導，林珍羽證實她因生涯規劃，希望回到地方，為地方服務。台北市政府發言人陳智菡亦表示，林珍羽將於10月中旬離職，原職務將由她和2名副發言人黃瀞瑩、魏佑任共同分擔。