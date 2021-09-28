北市府副發言人林珍羽遞辭呈 投身2022議員選舉 20:372021/09/28 中時新聞網 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林珍羽。(圖/林珍羽臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022年地方選舉，民眾黨動起來！北市府副發言人林珍羽已向台北市長柯文哲遞出辭呈，離任後將投身經營基層參加議員選舉。林珍羽為現任議員林國成的女兒，可望「女接父缽」傳承政治生命，也為柯文哲的民眾黨陣營搶下一席議員。 據《東森新媒體ETtoday》報導，林珍羽證實她因生涯規劃，希望回到地方，為地方服務。台北市政府發言人陳智菡亦表示，林珍羽將於10月中旬離職，原職務將由她和2名副發言人黃瀞瑩、魏佑任共同分擔。 日本自民黨總裁選舉29日登場 4人搶攻議員票 打到未稀釋BNT 議員林金結大嫂現況曝 緊張到交代後事 #林珍羽 #北市府副發言人 #議員選舉 #民眾黨 #投身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 共享新機遇 融入新格局 第十三屆“重慶·臺灣周”在渝舉行 18:072021/09/28 兩岸 北市出現283坪違建「大樓電梯還私設門禁」 議員轟市府稽查裝瞎 16:562021/09/28 生活 動物之家新址今年恐「生不出」 議員轟柯文哲一昧想省錢 14:012021/09/28 生活 YouBike2.0全面進軍北市 1.0舊車汰換後將上網拍賣 13:562021/09/28 生活 國務院發言人確診染疫 布林肯接受檢測呈陰性 04:322021/09/28 國際 朱立倫力挺藍委杯葛議事 嗆蘇貞昌應下台負責 16:022021/09/28 政治 鷺江國小操場煥然一新 校長何元亨：教師節禮物獻給莘莘學子 14:552021/09/28 生活 大陸公安部香港專門會議 示警顏色革命 04:102021/09/28 焦點新聞 新北市議員大嫂打到未稀釋BNT 急送醫治療 最新狀況曝 13:202021/09/28 政治 江啟臣轟陳柏惟 用台語刁難部長 04:102021/09/28 政治要聞 北市物聯網共桿今年沒在做 市議員轟柯市府「難看」 15:172021/09/27 生活 政治熱門新聞 謝龍介、陳柏惟台語質詢差在哪？藥師曝「2大關鍵」 網反應超激動 - 政治 親綠名嘴批評民調後道歉全文曝光 游盈隆不告了 - 政治 2022出戰高雄市長？張亞中回應了 - 政治 事情鬧大罷免加溫！陳柏惟急電邱國正內容曝光 - 政治 看完國民黨選舉 媒體人斷言：他最值得肯定 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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