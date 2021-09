好萊塢動作巨星威爾史密斯(Will Smith)因疫情關係暫時在家休養,日前坦言因為太鬆懈導致結實腹肌離家出走,大肚照驚呆眾人,威爾史密斯誓言瘦回來,似乎已經成功,他近來登上GQ雜誌,身材OK了,換婚姻大破洞,威爾認了跟妻子潔達蘋姬(Jada Pinkett Smith)之間是開放式關係,各玩各的不干涉。

威爾史密斯與潔達蘋姬結縭24年,生了一雙子女,過去在外人眼中,他們都是家庭溫馨和樂、夫妻感情甜蜜的模範夫妻,但去年29歲饒舌歌手奧古斯特奧辛納(August Alsina)爆料自己跟潔達有一腿,事後潔達與威爾一起開直播,開誠布公聊了這件事,潔達坦承婚外情發生在兩人暫時分居時,而威爾表示早已原諒,還引用《絕地戰警》經典台詞:「We ride together. We die together. Bad marriage for life(我們同甘共苦,出生入死,我們是一輩子的夫妻)」,當時已對夫妻真實關係埋下伏筆。

53歲的威爾史密斯近日登上美國《GQ》雜誌11月封面,接受了專訪,談及婚姻現況,坦承夫妻倆是開放式關係,更直言「婚姻不該是個牢籠」,他表示潔達從不相信傳統婚姻,因為她的家人中就有維持開放式關係者,所以她從小就被灌輸了類似的觀念,跟威爾的成長方式很不一樣。

威爾更說,一夫一妻制是我們所選擇的,「而不是將一夫一妻制視為唯一完美的關係」,因此他跟老婆決定給彼此信任與自由,「對我來說,無條件的支持就是愛的最高境界」。