嘉基建造智慧手術大樓 ，市長黃敏惠送上紅包，嘉基院長姚維仁期待各界共襄盛舉做好事。（廖素慧攝）

嘉義基督教醫院興建全台首座全棟式智慧手術專用大樓，經費預計12億元，將募款4億元，29日宣布公益勸募，傳承三代的百年企業將辦音樂會助募，市長黃敏惠捐2萬元紅包，期待號召更多人參與這項提升在地醫療品質的希望工程。

嘉基醫院新建地下1層、地上7層的「智慧手術大樓」，將引進「達文西手術系統」、「複合式手術房」、「智慧化資訊整合系統」等3大醫療科技，共23間手術房，其中1間是嘉義地區首間正壓手術房，複合式手術房配置即時影像、導航路徑，讓外科動刀更精準，自籌8億、對外勸募4億，目前募到2000多萬元，預定明年6月完工。

黃敏惠表示，面對高齡化、少子化衝擊，醫療是大挑戰，感謝嘉義基督教醫院長期以來承擔嘉義地區重症醫療，守護嘉人，正在興建的智慧手術大樓，將能增加在地醫療資源、提升手術品質，對雲嘉南地區整體醫療是好消息。

嘉基院長姚維仁表示，嘉基從戴德森醫師創院至今60年來，每一筆愛心捐款都是促進醫療品質再升級的因子，嘉基正在建造全台首座獨棟的智慧手術大樓，未來提供優質的急重症手術，吸引更多優秀醫護回嘉，為更多生命續航，希望大家共襄盛舉一起完成好的事情。

發展近百年的金龍冠食品公司執行長蕭堯焜表示，他小時候被父親從白河帶到嘉基醫院看病，戴德森醫師行醫的身影讓他感念至今，11月7日將在嘉義市文化中心舉辦公益音樂會，售票所得全數捐助智慧手術大樓。