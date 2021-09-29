持續推動地方創生，並善盡大學社會責任，修平科技大學即日起舉辦高等教育深耕暨USR計畫「在地深耕‧技術扎根‧攜手創生」成果展，活動現場特別安排手作體驗、USR合作場域參訪等，盼讓剛入學的大學新鮮人快速了解學校近年來成果與各項相關資源。

成果展現場設置一個大型熱氣球，象徵夢想高升。校方指出，修平科大過去10年來以院系優勢，持續推動產業及社區實踐服務及學習，從2018年至今已連續4年獲教育部高教深耕計畫，去年6件USR計畫更是百分百通過，透過連結產業與社區的實務教學，培育學生職場就業能力。

校方舉例指出，機械系學生參與學校USR計畫、學習智慧文蛤養殖技術，目前已導入雲林縣自家的養殖池，畢業後將返鄉繼承家業，並運用此技術提高文蛤的養殖效率。

此外，行流系學生則運用在地食材製作各類麵包及點心，在教師團隊輔導下開發原味手創品牌，希望利用大學四年讓品牌及麵包產品日臻成熟。學校師生共同關注在地議題，和地方一同努力「攜手創生」。

修平科大強調，為厚實學生專業基礎、落實「技術扎根」，學校特別規畫20個職能模組課程，以各系專業課程為基底、搭配多樣創新的教學模式，為學生札下穩固根基。目前投入的USR計畫成果豐碩，已連續榮獲「TCSA台灣企業永續獎」、「台灣城鎮品牌獎-形象設計經營獎」、「2021遠見雜誌USR大學社會責任在地共融組首獎」等獎項。