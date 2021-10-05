金門、桃園和高雄3縣市政府搶搭5倍券消費商機，攜手LINE熱點推出「振興熱起來」特別企畫。（金門縣工策會提供）

金門、桃園和高雄3縣市查找店家清單。（金門縣工策會提供）

百萬點數集張卡遊戲流程圖。（金門縣工策會提供）

金門、桃園和高雄3縣市政府搶搭5倍券消費商機，攜手LINE熱點推出「振興熱起來」特別企畫，用戶只要完成9天活動集章任務，就可拿到LINE POINTS 30點，好玩又有賺頭。

金門縣府指出，LINE熱點收編逾上萬家可收振興券的店家清單，以及特色商圈的精彩介紹，用戶可在LINE熱點中一鍵搜尋全台店家自行加碼的官方帳號振興優惠券，即時掌握更多好康資訊，店家則可同步免費利用LINE熱點增加曝光度。

金門縣工策會也說明，LINE熱點此次攜手金門、桃園、高雄3縣市結合科技平台優勢，彙整最完整的振興消費指南，變身用戶貼身行動響導。用戶從LINE中的「錢包」頁面、LINE熱點官方帳號或透過LINE「主頁」都可進入熱點服務，點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區或搜尋指定Hashtag便能快速查找3縣市振興合作店家清單，配合政府的加碼優惠使用，相當方便。