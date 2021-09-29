台中市「武德街拓寬工程」，經過4個多月的努力，9月底完工通車，提供用路人優質的道路服務品質。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

為使「大智路打通計畫」發揮最大效益，市府啟動武德街拓寬工程，使武德街段承接大智北路至南京路29日完工通車；建設局長陳大田說，完整縫合台中火車站前、後站，充分發揮鐵路高架化及區域交通疏導引流功能，活絡火車站、國道客運及公車系統樞紐，串聯周邊文化景點漫遊網促進歷史城區發展。

「感謝成就大智北路的城市建設大英雄！」陳大田表示，武德街拓寬通車象徵大智北路的最後一塊拼圖達成，一條等待十餘年的道路終於開通，是大智慧學苑24位、武德街4位土地及建築物所有權人，以及同仁及施工團隊所有人共同努力的成果。

陳大田指出，大智路打通正名大智北路後，已可見火車站與東區間的發展與改變，但大智北路（武德街）位於八德街至南京路口，為進出台中車站重要節點路段；該路段原有路寬不足，維持單向通行，造成南行前往車站仍需繞道，若武德街沒有拓寬，大智路打通效能僅發揮一半。

陳大田說，在市府團隊持續努力下，透過都市計畫變更並與所有權人積極溝通、協調，讓「武德街拓寬工程」順利取得用地，工程總經費3412萬元，拓寬長度140公尺、寬24公尺道路，於5月開工經過4個多月的努力，在9月底完工通車，提供用路人最好的道路服務品質。

附近居民認為，道路交通是一個城市進步的象徵，如果因道路無法暢通上下班交通就陷入瘓瘓，對城市居民勢必付出幾何級數的交通成本；武德街拓寬通車後，讓民眾終於看到城市進步的象徵。