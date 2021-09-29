殲-16戰機。空軍提供

根據空軍發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，4架殲-16機上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部長邱國正日前在立法院表示，中共機艦侵優，去年有300餘次，今年到現在已有500次了。