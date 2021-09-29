今有5架共機進我西南空域 19:562021/09/29 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16戰機。空軍提供 根據空軍發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，4架殲-16機上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 國防部長邱國正日前在立法院表示，中共機艦侵優，去年有300餘次，今年到現在已有500次了。 10月別惹這4生肖 有貴人撐腰運勢超旺 桃機召開安全委員會 林國顯：看不見的地方也要100分 #空軍 #今有 #機進 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看好莫德納商機 旅遊業者推1元加購帛琉行程 16:082021/09/29 生活 事故頻傳 首位F-16V戰機作戰隊長遭拔官 空軍證實了 13:182021/09/29 政治 《其他股》拓凱多產品吸金 今明年有賺頭 13:432021/09/29 財經 「梟龍」真正買主揭曉 伊拉克與巴基斯坦協議購買12架JF-17 17:512021/09/29 軍事 緊急搶修岡山火車站前管線 高雄岡山等區域明起停水23小時 17:582021/09/29 寶島 三商家購10月底掛牌上市 2023年破1300店 18:572021/09/29 財經 今明晴熱高溫可達36度 吳德榮：周五周六天氣不穩定 07:312021/09/29 生活 輸給朱立倫後「2人密會」 黃暐瀚曝光張亞中下一步 11:582021/09/29 政治 珠海航展開幕 中國心殲-20首亮相 04:102021/09/29 焦點新聞 動力火車金鐘飆10曲 發夢提詞機 04:102021/09/29 娛樂新聞 5惡煞臉書直播打死人！父母目睹兒遭凌虐2小時慘死 二審減輕 13:462021/09/29 社會 政治熱門新聞 兩岸若開戰 台北市民會怎麼做？最新民調結果出乎意料 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 柯文哲嗆蘇揆「神也你、鬼也你」 曝蔡政府不公開3＋11主因 - 政治 邱國正為什麼找他將當台語傳譯？ 國防部常次李宗孝背景曝光 - 政治 蘇貞昌立院被潑水後怒轟藍暴力政黨 網友反應一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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