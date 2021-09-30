陽明(2609)指出，為因應東北亞與東南亞間強勁貨運需求及區域全面經濟夥伴協定(RCEP)新局勢，預計自11月2日起新增韓國-大陸-東南亞快線(Korea-China-Southeast Asia Express Service，簡稱KCX)服務。此一新增快線除可縮短大陸華中至新加坡、馬來西亞的運輸時間，亦可強化東北亞與東協國家間的航線網絡，優化陽明亞洲區間布局。

陽明表示，該航線將由陽明、海洋網聯船務公司(Ocean Network Express Pte. Ltd.)、高麗海運株式會社(KMTC)及海豐集裝箱運輸有限公司(SITC)各投入一艘，共4艘2,500～2,800 TEU級船舶共同營運，提供28天巡航每周固定航班服務。

航線靠港自釜山(Pusan)出發，依序靠泊上海(Shanghai)-廈門(Xiamen)–新加坡(Singapore)–巴生(Port Kelang)–巴西古當(Pasir Gudang)–林查班(Laem Chabang)–蛇口(Shekou)–釜山(Pusan)。