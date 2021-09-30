紙本五倍券第一梯次預約即將在明（10月1日）截止，經濟部統計，截至今（30日）下午3點為止，已有1002萬0394人預訂，正式突破千萬人，數位綁定也有385萬7766人完成，合計全台已有超過1387萬人完成五倍券登記。

根據統計，已有1002萬0394人預訂紙本五倍券，其中超過8成是透過超商事務機，共有830萬3998人，透過官網預訂則有171萬6396人，由於明天是第一梯次預訂的最後一天，預計10月8日至10月21日可領取，想10月8日即領取使用的民眾可得把握時間。

在開放紙本五倍券預約後，數位綁定的人數僅緩步增加，目前有385萬7766人完成，包括個人綁定279萬7050人，共同綁定106萬0716人，由於前400萬名完成數位綁定的皆可領到500元好食券，目前好食券大約還剩14萬個名額。

對於近期社群媒體謠傳使用五倍券可鑽漏洞，即民眾可在國外電商平台採購商品，到超商取貨，即可支付紙本五倍券，經濟部提醒，國外電商線上交易，在超商取貨付款，因屬代收代付性質，容易衍生退換貨或退錢的困擾，超商僅收現，並無代收五倍券，經濟部也要求四大超商對於境外電商貨品，採貨到付款者，不得以五倍券支付，請民眾遵守五倍券的使用規定，共同促進內需經濟。