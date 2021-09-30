工商協進會與美國商會共同舉辦台美企業圓桌論壇，工商協進會理事長林伯豐呼籲，台美雙方政府及企業支持更緊密的台美貿易夥伴關係，啟動洽簽BTA協商。

林伯豐表示，工商協進會與美國商會在去年9月9日，簽署共同聲明支持台美洽簽雙邊貿易協定(BTA)，為持續推動台美簽署BTA及促進兩會之深入合作，工商協進會與美國商會共同舉辦企業圓桌論壇，並推動雙方合作項目。

2019年底新冠肺炎疫情發生以來，全球經濟重創，疫情在台灣獲得適當控制，感謝美國、日本及其他國家適時伸出援手捐贈疫苗。

台灣在全球經濟扮演重要角色，與美國的貿易投資關係極為密切。美國是台灣第二大貿易夥伴，也是重要的外人投資來源國，台美企業長期相互合作，是可信賴的夥伴。從投資觀點來看，台美缺乏租稅協定，會影響雙向投資。

同時，產業結構互補，供應鏈關係緊密，今天邀請台美企業代表，就資通訊產業、5G、健康醫療、電動車、能源／化學等重點產業進行交流，共同探討企業合作及投資方向。

林伯豐說，停頓多時之TIFA諮商恢復運作，此時正是加強台美經濟夥伴關係的良機，洽簽雙邊貿易協定談判將是一個絕佳起點。因此，我們再次呼籲台美雙方政府及企業支持更緊密的台美貿易夥伴關係，啟動洽簽BTA協商。

希望今天的論壇有助台美企業界的交流互動，期盼未來台美經貿往來能更加深化，創造雙贏。