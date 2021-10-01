台中今（1）日清晨傳出民宅火警，8人送醫、1人失去生命跡象。

台中市南區美村路二段106巷一處連棟透天住宅發生火警，火勢一度相當猛烈。警消3點18分獲報到場消撲滅火勢後，在屋內發現1名受困民眾，但已無生命跡象，送醫搶救。

這起火警總計8人送醫，火警發生原因還有待調查釐清。