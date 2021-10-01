台中住宅清晨火警 8人送醫1人無生命跡象 06:502021/10/01 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中住宅清晨火警 8人送醫1人無生命跡象(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中今（1）日清晨傳出民宅火警，8人送醫、1人失去生命跡象。 台中市南區美村路二段106巷一處連棟透天住宅發生火警，火勢一度相當猛烈。警消3點18分獲報到場消撲滅火勢後，在屋內發現1名受困民眾，但已無生命跡象，送醫搶救。 這起火警總計8人送醫，火警發生原因還有待調查釐清。 北市校園5天8起BNT不良反應 2人住院 攜手全齡共好 台灣人壽鼓勵第三人生不設限 #8人 #送醫 #火警 #無生命跡象 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股被恒大危機砍成重傷 大債主喊話投資人做一件事 20:552021/09/30 財經 殉職飛官羅尚樺妻子生了 「3人同框」照片曝光 網全哭了 08:312021/09/30 生活 乳房攝影陽性不能等！全台8600人未追蹤 暗藏乳癌病灶 16:452021/09/30 健康 新北校園BNT施打 今有14名學生胸悶送醫 17:072021/09/30 生活 屏東挖眼男恐無罪 律師勸修這條刑法：立委別只打架 10:222021/09/30 生活 《台北股市》奇摩股市爆紅股 前3大換人 12:352021/09/30 財經 花東第一人 台東體中教練連文生獲世界跆拳道9段認證 12:182021/09/30 生活 謝和弦喊放下恩怨再丟震撼彈 爆曾斗內Toyz一克：是自己人 11:012021/09/30 娛樂 民進黨力挺陳柏惟後 媒體人預測結局：會害死他 18:212021/09/30 政治 台中首例！8旬婦打莫德納第2劑 3天後昏迷亡 16:342021/09/30 生活 五月天台中場演唱會二度延期 相約明年1月再見 19:302021/09/30 娛樂 社會熱門新聞 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 台中住宅清晨火警 8人送醫1人無生命跡象 - 社會 法律系雪乳正妹拍A片「3個月賺百萬」 遭警逮捕網全怒了 - 社會 屏東挖眼男不乖乖吃藥 老母嘆：50歲了...管不住賠不起 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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