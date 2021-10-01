台中市二分局轄內知名連鎖理髮店感念始終警察人員無私扛起防疫重責，特別致贈客製化香皂給台市警二分局立人派出所，並推出「國慶日前出示證件，波麗士大人至店內理髮一律免費」優惠活動，也讓立人派出所幾位員警利用時間「揪團」響應，所內頓時出現好幾位「型警」。

業者表示，有感於前陣子疫情爆發期間，生意大受影響，精心以木製相框裱框感謝狀，感性寫道「感謝你們的付出，讓疫情日漸趨緩，我們才得以正常營業」，貼心提醒員警勤用天然環保的手工皂洗手、洗澡，維護自身健康。

不僅如此，業者還要替員警打理門面，推出「國慶日前出示證件，波麗士大人至店內理髮一律免費」優惠活動，立人派出所幾位員警「揪團」利用休假時間響應，剪了帥氣俐落髮型，所內頓時出現好幾位「型警」，他們笑稱，先前疫情緊張期間勤務繁重，每天都非常忙碌，已經很久沒有好好整理三千煩惱絲了，這次趁著休假好好整理頭髮，頓時覺得輕鬆舒服，執勤起來也更加有勁了。

分局長陳家銘表示，非常感謝熱心民眾體恤警方的辛勞，以具體行動表達對警方的支持與鼓勵，同時叮嚀同仁執行勤務時務必作好自身防護，也持續呼籲民眾遵守相關防疫規定，外出一定要配戴口罩，做好防疫工作，保護自己也保護身邊親友。