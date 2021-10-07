東元阿嬤林明穱5日辭世，享嵩壽103歲，東元電機今天上午聲明，董事長邱純枝與公司經營團隊均感到悲傷與不捨，表達公司最深的悼念與緬懷之意，也請家屬節哀順變。

東元阿嬤於5日週二晚上在家中失去意識，送醫院急救，最後安詳離世。

東元電機今天上午發布聲明，得知東元集團創辦家族林和引之妻林明穱逝世消息，董事長邱純枝與公司經營團隊均感到悲傷與不捨。

東元表示，林明穱曾任東元董監事，對公司發展貢獻良多，林明穱親切的面容與爽朗的笑聲，更是令人懷念。在此東元表達公司最深的悼念與緬懷之意，也請家屬節哀順變。

東元集團內部員工暱稱林明穱是「東元阿嬤」，林明穱也是東元創始股東之一偕林波士的妹妹、也是黃茂雄的岳母，林明穱長期是東元的精神象徵。

東元在65年前由偕林波士、林和引攜手錢水木、孫炳輝、孫炳榕、黃土英、林長城五大家族齊心協力創辦，林明穱是林和引的妻子；30多年前東元第一代交接給了第二代、也就是現任東元會長黃茂雄。（編輯：潘羿菁）1101007