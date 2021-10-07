五倍券概念股-劍湖山（5701）世界，為搶攻振興五倍券商機，同時迎接國慶連假的到來，推出「5」告讚優惠案，COSER不限角色裝扮入園，門票只要99元，還可與吉祥物KUKU＆KIKI等偶裝，一起在幸福摩天輪下遊行歡慶雙十；劍湖山還推出雙人同行700元；雲、嘉鄉親與10月壽星入園，同享門票299元優惠價搶客。

劍湖山世界表示，國慶連假期間一起挺「2021雲林國際偶戲節」，樂園特別推出「偶戲什麼咖」活動，邀請遊客裝扮入園，裝扮角色不限定，不論是動漫角色、電影角色、童話角色或是布袋戲偶皆可以，全身裝扮面積須達70％以上，就可享99元的入園優惠。

此外，劍湖山世界在國慶連假期間，特別讓KUKU、KIKI邀請他們的好朋友塔比兔，以及環球科技大學的coser好朋友，來到劍湖山與遊客「偶」然相遇、「偶」爾一起搭乘遊具尖叫、「偶」爾一起玩遊戲；國慶連假每日下午3點30分一起從幸福摩天輪出發，來個歡慶35大遊行，為大家的「偶」然相遇畫下美好的句點。

此外，劍湖山世界也推出很多國慶優惠活動，國慶連假3天，兩人同遊第1人購票500元、下殺55折；第2人加購門票只要200元，也就是兩人同行只要700元、下殺39折；針對雲林、嘉義的鄉親，只要身分證字號有P、Q、I或設籍在雲林及嘉義縣市的鄉親，以及10月壽星等，持相關證件到劍湖山世界購票，都享有門票優惠價299元，以上優惠現金和五倍券都適用。