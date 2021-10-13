香繼光集團旗下日本天丼品牌－「金子半之助」，10月起首度跨界台北美福飯店「晴山日本料理」日籍料理長－湯本誠，以世界三大珍饈之一黑松露、車海老等秋季頂級旬味，於全台門市推出期間限定「食欲之秋」系列新品。

兩款秋之天丼新品「車海老天丼佐松露醬汁與鹽」及「秋之華天丼佐松露醬汁與鹽」，加上料理長獨門料理「秋之蝦真丈三品」、餐後甜點「甘栗布丁」。以上由五星級飯店日本料理長首度操刀，即起在金子半之助全台5間門市推出，售價420元至690元。

美福飯店晴山日本料理長湯本誠。（金子半之助提供）

美福飯店晴山日本料理日籍料理長－湯本誠，曾任職於日本百年天婦羅名店「稻菊」，擁有深厚的廚藝底蘊，再加上曾至紐約、香港、洛杉磯、馬來西亞等各地的海外分店任職，擁有高度的國際視野與經驗。本次湯本誠以天婦羅職人技法，重新定義心目中「食欲之秋」，並首創松露醬汁與鹽獨創吃法，增添了天婦羅的風味層次。

其中「車海老天丼佐松露醬汁與鹽」採用各色秋旬，以頂級大明蝦天婦羅為視覺主體，再以特製櫻花蝦餅，展現宛如楓紅的視覺效果，新品價690元；另「秋之華天丼佐松露醬汁與鹽」，則以「秋之野菜」為發想概念，將鳳尾蝦搭配節令盛產的鮮美筊白筍、核桃仁、栗子等不只豐富味覺，也用視覺展現華麗的秋之盛典，新品價420元。