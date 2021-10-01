鹽埕分局警員將士用命，查捕逃犯功力了得，轄區五福四路派出所於前(29)日下午接連查獲傷害與侵占通緝犯各一名，轄區七賢路派出所，接續於昨(30)日上午查獲不能安全駕駛通緝犯一名，分局在短短不到24小時內總計查獲3名通緝犯到案。

鹽埕分局警員將士用命，查捕逃犯功力了得，在短短不到24小時內總計查獲3名通緝犯到案。(蘇育宣翻攝)

鹽埕分局五福四路派出所警員執行查捕逃犯專案於前日下午16時許，分別在鼓山區蓮海路一帶與左營區左營大路圓環周邊，分別查獲一名男性34歲蔡姓過失傷害通緝犯，以及一名年約39歲涉及侵占罪的陳姓女通緝犯，經查該兩名均為110年9月28日高雄地方檢察署發布的通緝逃犯，經確認身分無誤帶所製作警詢筆錄之後，依法解送高雄地檢署。在連續查獲2名在逃通緝犯後，鹽埕警方的查緝能量依然氣勢如虹，僅相隔一個晚上，七賢路派出所又接續在昨(30)日早上10時，於派出所門口前查獲一名年約43歲莊姓不能安全駕駛男通緝犯。

鹽埕警分局長蔡鴻文表示，民眾如因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案。查捕在逃通緝犯，係警方追捕犯罪、捍衛司法追訴與審判效力威信之天職，警方將持續嚴正執法，維護社會安定及法秩序。