台北市校園BNT疫苗9月22日開打，但卻發生疫苗量不足的問題，原定在10月5、6日施打疫苗的學校受到影響，共計19所學校、1.3萬名學生，北市副市長蔡炳坤表示，已向中央反映，並緊急向新北市借調疫苗應急，目前有8千多劑疫苗進來，市府仍在持續努力中。

蔡炳坤指出，因疫苗短缺，原本10月5、6日施打的學校，被迫延期，在北市府努力下，目前5日可如期開打，至於6日的劑量還仍在努力，盼能滿足學校需求，蔡表示，北市緊急跟中央及其他縣市聯繫，最終獲得8千多劑疫苗能應急。

北市副市長蔡炳坤表示，已向中央反映，並緊急向新北市借調疫苗應急，目前有8千多劑疫苗進來，市府仍在持續努力中。（游念育攝）

媒體追問蔡爭取疫苗是否有被中央拒絕？是否有聽說綠委幫新北要疫苗？蔡炳坤澄清表示，這些消息是誤傳，因為新北現階段沒有缺疫苗的問題，所以他昨天才親自打給新北副市長劉和然，盼對方能夠支援。

蔡炳坤強調，北市疫苗10月8日第三批就到了，屆時他們就會歸還疫苗給新北，未來台灣遇到這種疫苗不均的時候，就要趕快展開協調機制，才能夠滿足各縣市需要。