振興五倍券發放倒數，台北中山九昱希爾頓逸林酒店住宿及餐飲皆有超值優惠，「逸券FUN十倍」專案活動將200元實體振興券「升等」，直接將其面額放大五倍變千元，入住可立即折抵使用，再贈次回入住1000元房費抵用金，本活動限飯店官網或電話預訂彈性房價Flexible Rate之訂房適用。

除了振興券加碼，飯店也加入台北市「熊好店家」優惠行列，擁有熊好住宿券的貴賓，入住即享1000元房費折抵，另贈每房2張台北市雙層觀光巴士單次電子票券，限量供應、贈完為止。

位於飯店1樓的La Salle森酒吧則推出「一擲千金」活動，持任一面額之振興實體券，每單皆享擲骰機會一次。獎項包含5 折至9折的現金折抵和價值約2千元的義大利Bottega氣泡酒一瓶。「逸券FUN十倍」、「熊好住宿券」、「一擲千金」活動皆從10月8日開始，截止日分別為2022年1月31日、2021年11月30日和2021年12月30日。

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