高市新興區的餐酒館卻提前解禁，轄區警方進入館內稽查，發現店家現場提供視聽歌唱設備供消費客人歡唱。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在自強二路的餐酒館稽查，發現店內客人當場拿著麥克風歡唱。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市新興區2間餐酒館忍不住提前解禁，轄區警方突襲檢查，發現店家開放視聽娛樂設備讓客人歡唱，且客人間都未保持社交距離，餐桌也未設隔板等防疫措施，雖2位闆娘辯稱，店內只是試營運、純粹招待友人，警方未採信闆娘說詞，蒐證後送交衛生局審認裁處。

中央疫情指揮中心日前宣布，10月5日有條件適度開放部分休閒娛樂場所，新興分局中山路派出所警方30日凌晨2時許，前往六合路上1間餐酒館卻提前解禁，警方進入館內稽查，發現店家未遵照防疫指引設立隔板外，現場還提供視聽歌唱設備供消費客人歡唱，51歲的周姓老闆娘聲稱，當時並未營業，僅招待朋友到場唱歌。

另前金區自強二路上1間餐酒館半夜傳出唱歌聲，自強所警方獲報前往查看，發現店內客人拿著麥克風歡唱，警方立即要求停止唱歌，並針對店家未遵守防疫措施部分進行蒐證，49歲的鄭姓闆娘向警方聲稱，店內剛裝潢好，今天只是試營運，後續會修正改善。

警方當場告誡2間餐酒館現行防疫規範，強調並未開放餐酒館提供視聽歌唱設備，店家已違反防疫規定，蒐證後會將相關違規情事函報衛生局審認裁處。

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