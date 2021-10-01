新北快搜部隊今進行緊急動員集結測試。（新北市消防局提供）

新北市快搜部隊10月配合消防署輪值國際人道救援任務，今（1）日上午進行緊急動員集結測試，29人2犬於派遣令下達後迅速集結完畢，除清點檢查裝備、文件外，同時確認人員COVID-19第二劑疫苗施打情形，整備狀況全數過關。

新北市快搜部隊曾參與日本311大地震、台南震災、花蓮震災及太魯閣號列車事故等重大災難搶救，救災經驗豐富，本月輪值國際人道救援任務，如遇國際間發生重大災害，需我國派遣搜救隊伍前往支援救援任務時，新北市快搜部隊將代表我國前往受災國執行救援任務。

新北市消防局長黃德清表示，今年雖有新冠肺炎疫情，但救災整備工作不停歇，唯有平時整備妥當，才能在第一時間配合接受中央徵召，進行各項搜救援助事宜。

黃德清說，透過緊急動員集結測試演練，驗證搜救隊伍集結整備情形，未來將不斷演練、凝聚隊伍共識、強化救災能量，才能快速應變，將傷害減至最低，確保人民生命財產安全。