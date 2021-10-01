國立海洋科技博物館主辦的「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」今年最後一場1日在奉天宮二樓開展，廟宇化身繽紛的海底世界。（新港奉天宮提供／張亦惠嘉縣傳真）

廟宇也能辦展覽，基隆國立海洋科技博物館、行政院環保署及林物局合作舉辦的「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」今年最後一場選在嘉義縣新港鄉奉天宮舉辦，展期自10月1日至11月30日。奉天宮董事長何達煌說，奉天宮長期推廣環保，這次展覽對奉天宮二樓展場也是創舉，大家來拜拜還能長知識。

珊瑚很有事海洋教育巡迴特展1日舉行開幕式，海科館主任陳麗淑表示，媽祖是台灣信仰中重要的海神，跟珊瑚也有巧合的淵源，農曆3月23日媽祖生的前後是南部珊瑚產卵的時候，會釋出上千萬顆的卵在海中，有時還會出現粉紅色的海面，非常壯觀，陳麗淑說，這是第一次將海洋環境教育的理念，在傳統廟宇中展出，跟媽祖共同傳達愛海的理念。

活動策展人鄭淑菁說，展覽是由123場次4000多人共同參與勾織出的珊瑚所組成，從珊瑚礁生態系裡最基礎的生物開始介紹，包括珊瑚蟲的結構、生存、繁殖及分類；珊瑚與人類的關係等，以擬真的珊瑚礁帶大家進入珊瑚礁生態系，另，這次特展還有三崙國小以媽祖為發想的「媽祖的新衣」作品，搭配電子繪本、珊瑚繁殖小書等，讓海中的珊瑚展現在陸地上，喚醒更多人對珊瑚保育的認識。

何達煌表示，環保的概念推動是每個人的責任，「海神」媽祖也是海洋公民的一員，奉天宮這次配合國立海洋科技博物館等單位共同舉辦針織珊瑚展覽，讓更多人認識海洋生態，當中環保推廣的概念也跟奉天宮的理念吻合，另，這次展覽對奉天宮二樓展場也是一大創舉與改變，信徒來奉天宮除了拜媽祖還能長知識。