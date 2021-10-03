山東省兩岸媽祖文化交流協會 捐贈台中浩天宮防疫物資 13:012021/10/03 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 山東省兩岸媽祖文化交流協會捐贈浩天宮防疫物資，由浩天宮重建主委王經綻（右二）代表接受。（浩天宮提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 山東省兩岸媽祖文化交流協會捐贈防疫用酒精測溫消毒儀200台丶防疫護目鏡3600個。（浩天宮提供／王文吉台中傳真） 山東省兩岸媽祖文化交流協會今日上午捐贈台中梧棲浩天宮防疫用酒精測溫消毒儀200台丶防疫護目鏡3600個，由浩天宮重建主委王經綻代表接受，並致上深深謝意。 重建主委王經綻表示，山東省兩岸媽祖文化交流協會會長趙樂通也是山東長島顯應宮主委，2018年媽祖蒞台巡安時與浩天宮締結姊妹宮，因此特別關心浩天宮及大肚中堡五十三庄友宮的防疫措施，這批防疫措施也將分送給友宮，期盼做好防疫措施讓善信大德蒞宮參拜時能夠更加放心。 海納百川》繁榮的大陸是台灣經濟成長的活水（龐建國） 和泰汽車榮獲2021「天下永續公民獎」 帶領集團邁向永續未來 #浩天宮 #山東省 #兩岸媽祖文化 #交流協會 #捐贈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 批陳柏惟「整天搞五四三」朱立倫周日到刪Q總部為志工打氣 16:032021/09/30 政治 蹽溪過嶺-蛻變現新貌 文化立委黃國書個展 21:092021/10/02 生活 台北國際夏秋旅展開跑 參山處推梨山騎旅與觀巴優惠 14:212021/10/01 生活 朱立倫出席屏東感恩茶會 大喊：要跟民進黨的朋友道歉了 19:252021/09/30 政治 蚌殼裡找珍珠 彰化西濱海岸線海天任遨遊 19:152021/09/30 寶島 中衛、金士頓推怪獸國度聯名口罩 04:102021/10/01 產業．科技 國慶影片玉山畫面誤植 外交部急更換 製作單位道歉了 10:432021/10/03 政治 台灣文化協會百周年 國際學者齊聚新北 18:212021/10/01 寶島 展現力與美！全國總統盃健美健身賽於北市登場 15:222021/10/01 體育 全國總統盃健美健身賽 周末客家文化園區登場 17:132021/10/01 體育 兩岸正能量 陸配當選家長會長 04:102021/10/01 產業財經 寶島熱門新聞 山東省兩岸媽祖文化交流協會 捐贈台中浩天宮防疫物資 - 寶島 訓練太逼真引民眾圍觀 台東關山義消籲上山應結伴 - 寶島 台灣文化協會百周年 國際學者齊聚新北 - 新北市 大雪山118鳥友發鳥功 24小時紀錄148種鳥 - 寶島 前後任市長接續推動 東峰國中新校舍暨非營利幼兒園落成 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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