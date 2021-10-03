山東省兩岸媽祖文化交流協會捐贈防疫用酒精測溫消毒儀200台丶防疫護目鏡3600個。（浩天宮提供／王文吉台中傳真）

山東省兩岸媽祖文化交流協會今日上午捐贈台中梧棲浩天宮防疫用酒精測溫消毒儀200台丶防疫護目鏡3600個，由浩天宮重建主委王經綻代表接受，並致上深深謝意。

重建主委王經綻表示，山東省兩岸媽祖文化交流協會會長趙樂通也是山東長島顯應宮主委，2018年媽祖蒞台巡安時與浩天宮締結姊妹宮，因此特別關心浩天宮及大肚中堡五十三庄友宮的防疫措施，這批防疫措施也將分送給友宮，期盼做好防疫措施讓善信大德蒞宮參拜時能夠更加放心。