當地有民眾提出倒塌可能原因，疑似是怪手拆除時「從大樓後方挖」，才會造成建築物重心不穩倒向路邊，負責拆除作業的亞國機械工程行稍早回應目前正在全力清除搶救，但未對事發原因做說明。（民眾提供）

花蓮市國聯五路的「漫波假期飯店」今（1）日在拆除過程發生整棟大樓倒榻在路上，壓毀路上多輛轎車，1名機車騎士傳出受困大樓中，所幸後來虛驚一場；而當地有民眾提出倒塌可能原因，疑似是怪手拆除時「從大樓後方挖」，才造成建築重心不穩倒向路邊；負責拆除作業的亞國機械工程行稍早回應可能是一樓前方柱子在多次地震中有龜裂，才會在拆除時無力支撐而倒塌，詳細原因待釐清。

據了解，位在大樓附近的民眾表示，拆除作業已經進行約2星期左右，民眾說今天早上看到時「就覺得怪怪的，看起來像是要倒了」，沒想到真的發生意外；而網路上也有當地網友提出質疑，現場的怪手在建築物後方，疑似拆除時就往建築物後方動工，才會造成大樓朝另一側倒下。

此外，負責拆除作業的亞國機械工程行稍早也做出回應，此飯店當初就是因為辦理危老更新，屬於老舊飯店，因此可能一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。