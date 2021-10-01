花蓮市國聯五路的漫波假期飯店，正進行拆除大樓作業，疑似施工不慎，1日下午3時46分傳出巨響，應聲倒塌，現場仍持續開挖確認是否有人員受困。（王志偉攝）

花蓮市國聯五路的漫波假期飯店，正進行拆除大樓作業，疑似施工不慎，1日下午3時46分傳出巨響，應聲倒塌，調閱監視路口畫面，當時疑有一部機車經過，擔憂被壓在大樓瓦礫堆中，緊急開挖，警方剛剛找到機車騎士，確認安全無虞，暫時鬆一口氣，不過，倒塌現場是否人有人員？仍在開挖中。

現場由消防局救護中，初步發現有3台自小客車，經調閱後方車輛行車記錄器，目前初步巡視皆未有人受傷，詳細情形尚待深入調查。另外，消防局加派重型機具進行倒塌物拆除作業；軍方支援兩輛照明車於現場戒護，以利搶救作業進行，衛生局也立即於現場成立醫療救護站。

第一時間，傳出有機車騎士被壓在倒塌大樓，消防人員利用生命探測儀，尋找生命跡象，並調閱監視器清查現場是否有人車經過。

花蓮市國聯五路的漫波假期飯店，正進行拆除大樓作業，疑似施工不慎，1日下午3時46分傳出巨響，應聲倒塌，現場仍持續開挖確認是否有人員受困。（王志偉攝）

漫波假期飯店屋齡已超過40年，日前售出後，現在拆除現地重建。至於大樓為何倒塌？縣府已深入調查。承攬拆除作業承包商亞國機械工程行也發表聲明：此飯店當初就是因為辦理危老更新，屬於老舊飯店，因此可能一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。