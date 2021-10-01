台中市府1998年與台灣土地開發公司簽約，委辦精密機械科技創新園區一期開發案，市府指控台開違反雙方契約約定擅自轉出結餘款，2019年12月3日向台中地方法院提起民事訴訟，歷經近2年，台中地院一審判決台中市府勝訴，台開應返還17億多元結餘款。對此，台開表示，該公司尚未收受法院正式判決，未能針對判決內容予以回應，若未來正式收受不利判決時，為維護股東權益，將依法上訴到底。

經發局表示，因應台中地區主領產業的機械業投資設廠用地需求，提供一處設施完善的高附加價值生產園區，市府委託台開精密一期開發案，但開發期間台開公司違反雙方契約約定擅自轉出結餘款。

依台中地方法院9月30日宣判結果，台開應返還台中市府結餘款17億1237萬4807元，及自此判決確定翌日起至清償日止，按年息5％計算利息，並宣告市府於提供5億7079萬1602元供擔保後，得進行假執行。

經發局強調，除精密一期開發案外，市府針對與台開公司的其他案件，如台中工業區二期護坡地、精密機械科技創新園區二期等案件，已採法律訴訟程序，將持續積極捍衛保障市府權益。

台開公司對此表示，該公司尚未收受台中地方法院正式判決，未能針對判決內容予以回應，若未來正式收受不利判決時，為維護該公司股東權益，將依法上訴到底。