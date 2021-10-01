大陸近期限電情況嚴重，尤其東北三省更波及民生用電。據俄羅斯衛星通訊社1日報導，俄羅斯電力公司Inter RAO表示，應中方要求，10月1日起公司將增加對中國的電力供應，幅度達到計畫的90％，即超過2020年10月供電量一倍。而Inter RAO提供的電力，將通過黑河500千伏換流站供應給東北三省。

Inter RAO公司表示，應中國國家電網有限公司的請求，自10月1日起，Inter RAO集團增加了對中國的供電量，與2021年10月計畫的供電量相比，增加幅度約為90％，與2020年10月相比，增加了一倍，與大流行前的2019年相比，也增加了一倍。

據悉，Inter RAO是俄羅斯國內唯一的電力進出口運營商。供電將按照與中國國家電網有限公司簽訂的為期25年合約進行。合約於2012年簽訂，總供電量為1000億千瓦時。2018～2020年，每年對中國供電量約為31億千瓦時。

另據黑龍江黑河市政府表示，自10月1日起，黑河500千伏換流站的滿負荷（750MW）運行時長，將從每天5個小時增至16個小時，「能極大緩解地方供電緊張的情況」。

資料顯示，黑河500千伏換流站是大陸國家電網公司第一個跨國能源合作專案中俄直流聯網工程的核心，俄羅斯電力會通過該站輸入黑龍江、吉林、遼寧三省，輻射整個東北地區。