英國天空新聞網（Sky News）今天報導，北大西洋公約組織（NATO）已驅逐8名俄羅斯使團人員。北約官員證實這項報導時表示，他們是「未公開的情報人員」。

北約官員告訴法新社：「我們可以證實，我們已撤銷對8名俄羅斯駐北約使團人員的認可，他們是未公開的情報人員。」

法新社報導，這名北約官員還指出，他們也可以證實，已將俄羅斯可派駐北約職位人數從先前的20人減至10人。

根據天空新聞網，北約將俄國駐北約總部布魯塞爾人數減半，是為回應俄國疑似進行的惡意行動，包括殺人及間諜活動。