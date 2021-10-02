倒塌大樓漏夜清傳，現場恢復通車鋪設柏油。（王志偉攝）

承包飯店拆除工程的亞國機械工程行老闆夫妻今早來到現場，向大樓附近住戶致歉。（王志偉攝）

花蓮市漫波假期飯店昨施工拆除過程，突然整棟倒塌，慶幸的是沒釀成死傷悲劇，縣府漏夜拆除倒塌危樓，今早已恢現場暢通，同一時間，檢方也展開調查，據悉已初步詢問包商及施工人員，並調閱申請拆除相關資料，列公共危險罪偵辦。

承包拆除工程的亞國機械工程行，今早2度發聲明向外界致歉，表示「絕不逃避推諉卸責」，針對遭事故毀損及驚擾店家、車主等，將登門慰問致意，也會負起賠償責任，並投入道路復原工作，絕不佔用任何公家資源及經費。

位在花蓮火車站附近區域、停業中的「漫波假期飯店」，為一棟40年的危老更新大樓，地下1樓、地上7樓建物，因老舊已停業，業者向縣府提報拆除重建。昨天下午3點多在施工時，突然往前倒塌，壓毀3輛汽車，幸好無人傷亡。釀禍工程行發出聲明，認為倒塌原因恐是一樓「軟腳柱」惹禍，鄭姓工地主任今早也來到現場，一度提到倒塌原因，疑是飯店前方騎樓2根柱子是「假柱子」。

針對「軟腳柱」惹禍一說，縣府建設處長鄧子榆表示，大樓外觀看似軟腳建築態樣，但工程行僅針對有利說法闡述，還需進一步調查釐清所有責任。同時，檢調也介入調查，將調出當時拆除計劃書，並找監造單位確認比對現行施工工法，以及釐清委託拆除建築師、工程行及實際施工人員等相關責任。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，全案未造成人員傷亡，但拆除時發生大樓倒塌的重大事故，全案朝刑法第193條公共危險罪方向偵辦。據悉，檢方已初步詢問包商及5名施工人員，調查詳細施工過程及釐清倒塌原因。