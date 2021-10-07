宜蘭縣8月初才發生歹徒朝值勤員警開槍，昨（6）日晚間又發生銀樓槍擊案，導致銀樓老闆受到顱骨骨折、腦部出血等嚴重傷勢，警方正全力追查歹徒的下落，對於平靜的宜蘭縣接連傳出槍擊事件，縣長林姿妙7日表示，她已要求縣警局長執行槍枝掃蕩專案，對於人民生命財產的安全絕對不能妥協，這也是縣府所要求的。

8月2日呂姓歹徒深夜騎機車行經頭城鎮吉祥路時，因未打方向燈引起正在執勤的員警注意，不料當蔡姓員警趨前攔查時，呂嫌竟突然取出一把手槍並直接對著蔡員開槍，蔡員當場胸部中彈，但仍負傷將呂嫌制伏，並通知線上警力支援，檢方也在日前將呂嫌起訴，並具體求刑15年。

呂姓男子為了躲避攔查竟開槍擊傷員警，最後仍被警方當場壓制逮捕。（胡健森翻攝）

不料10月6日晚間，礁溪鄉又傳出槍擊案，一名持槍歹徒意圖搶劫，進入正要打烊的銀樓內後，隨即朝69歲的林姓老闆開槍，子彈驚險擦過被害人的頭部右側，但仍造成腦部出血、顱骨骨折等嚴重傷勢，警方緊急成立專案小組追查偵辦。

對於轄區接連發生槍擊事件，宜蘭縣長林姿妙7日嚴肅地表示，槍擊事件的發生，讓她感到心痛及震怒，除要求縣警局長務必要正視縣內的治安問題，對於槍枝氾濫的現象，更務必在最短的時間內將歹徒繩之以法。

林姿妙同時也表示，要求警察弟兄在值勤時必須做好安全防護，縣警局立即展開槍枝掃蕩專案，對於保障人民生命財產安全的工作，絕對不能妥協。