台南市中西區有條古老河道，靠著湧泉，常年在地下流動至今，2017年因政府在清水寺1項工程打開溝蓋，意外重現世人眼前，地方人士展開一連串「尋找枋溪」系列活動，2日發表一幅具有浮世繪風格的完整枋溪空中鳥瞰圖。

枋溪在50年前還是府城重要河道，是老台南人記憶中的「大溝仔」，靠著地下湧泉形成水流，從延平郡王祠由南向北流，在公會堂（吳園）注入德慶溪。

台南市中西區公所發表枋溪地圖卷軸，重現府城地下河枋溪的沿線河道。（中西區公所提供／程炳璋台南傳真）

隨城市發展，枋溪在40多年前陸續被柏油路、水溝蓋蓋住，逐漸被民眾遺忘，但沿水溝蓋仍可聽到溪水流動聲，在雨季甚至水流湍急。

枋溪地圖以浮世繪風格製作，是一幅超廣角的空中鳥瞰圖。（中西區公所提供／程炳璋台南傳真）

這條幾乎消失在府城民眾記憶的溪流，2017年因為清水寺一項工程，打開水溝蓋重現，引起文史人士的熱烈討論，地方重現枋溪的聲音不斷，也展開枋溪紀錄片拍攝，舉辦講座、走讀，並有想像枋溪的寫生活動。

中西區公所與聚珍臺灣團隊合作設計，製作以「枋溪」為主角的超廣角浮世繪風格地圖，2日在清水寺枋溪前舉辦《臺南枋溪地圖》發表分享會，告訴民眾，府城不只具有地上文化資產，地下也有不能被遺忘的故事，尋訪府城不能被遺忘的水文故事。

台南市中西區長汪慶龍表示，枋溪曾是當地居民的生活記憶，沿溪居住的老台南人都還記得在門前舖設石板，小孩子過石板時，不小心跌入溪中是常有的事。

復原枋溪卻有實際難度，台南市水利局認為打開枋溪，牽扯箱函與家庭廢水排放問題，需要先整治，再維護，預估工程極大。

地方人士認為，不管枋溪是否有重現之日，台南人不能遺忘城市至今還存在一條重要的地下水道。枋溪地圖將作成摺頁，公布在中西區公所臉書粉絲頁，並舉辦活動讓民眾拍照打卡，即可獲贈1份限量枋溪地圖。