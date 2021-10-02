共機擾台架次創新高 吳釗燮推特吐心聲 15:422021/10/02 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部長吳釗燮。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸「十一國慶」，解放軍軍機擾台單日共計38架次，外交部長吳釗燮今天在推特發文表示，10月1日真的不是好日子。 國防部昨天兩度發布共機動態，總計38架次擾台，這也是國防部公開共機動態以來最多的紀錄。 吳釗燮說，中國解放軍空軍出動38架戰機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），創下單日統計最高架次紀錄。這是在威脅嗎？當然是！奇怪的是，中華人民共和國已經懶得再編造藉口了。 第十輪施打時間不同調 部分縣市維持10月6日開打 飲料界嘉年華 鹽埕奶茶節10月登場 #共機 #吳釗燮 #擾台 #十一國慶 #ADIZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨團在立院持續杯葛 蘇貞昌：令國人痛心 11:332021/10/02 政治 大陸十一國慶 共機38架次擾台創紀錄 03:362021/10/02 政治 故宮南院「印尼月」配合振興券推好康 迎國旅大爆發潮 14:442021/10/02 生活 共機一天38架次擾台創紀錄 學者揭關鍵：展示夜間打擊能力 09:132021/10/02 政治 台股大跌363點 下周留意國際資金動向 04:102021/10/02 財經焦點 鍾欣凌搶后戰群雌 小鬼爭獎不缺席 04:102021/10/02 娛樂新聞 台南鄒族日10月復辦 9日札哈木公園舉辦市集與展演 14:022021/10/02 寶島 高雄煉油廠整治未定 議員憂台積電設廠有變數 04:102021/10/02 地方新聞 中油：10月桶裝瓦斯價格持平 04:102021/10/02 財經要聞 台積電再度停辦運動會 發放特別獎金7.52億創新高 04:102021/10/02 財經要聞 領過老年給付 職災年金明年5月1日後可併領 13:022021/10/02 生活 政治熱門新聞 提案數、通過數通通掛零！陳柏惟立委評鑑慘了 - 政治 郵局預約五倍券10／4起登場 快速掌握「2方法」這天就可領券 - 政治 他的文章不斷被綠媒引述 郭正亮痛罵2個字 - 政治 向WTO提告大陸農委會改口了 郭正亮看傻：唬爛王 - 政治 還沒登記？破900萬人要領紙本五倍券 第一梯預約明天截止 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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