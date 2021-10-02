中國大陸「十一國慶」，解放軍軍機擾台單日共計38架次，外交部長吳釗燮今天在推特發文表示，10月1日真的不是好日子。

國防部昨天兩度發布共機動態，總計38架次擾台，這也是國防部公開共機動態以來最多的紀錄。

吳釗燮說，中國解放軍空軍出動38架戰機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），創下單日統計最高架次紀錄。這是在威脅嗎？當然是！奇怪的是，中華人民共和國已經懶得再編造藉口了。