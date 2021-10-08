印度內政部昨天宣布，自本月15日起開放持觀光簽證的外國旅客搭乘包機入境；至於不是搭乘包機的外國旅客，則要等到11月15日。

印度政府去年在全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之初，暫停向外籍人士核發所有類型的簽證，並對國際旅行實施如「航空泡泡」等限制。但在疫情趨緩後，印度政府開始逐步向外籍人士核發非旅遊目的簽證。

印度內政部昨天發布新聞稿表示，有省政府和旅遊業者近來持續請求，希望中央政府考慮重新核發觀光簽證，讓外國遊客可以造訪印度。

新聞稿表示：「因此，內政部與包括衛生與家庭福利部、外交部、民航部、觀光部及各省政府等相關部門進行諮商，經考量各方意見，決定開始向搭乘包機來印的外籍人士核發觀光簽證，10月15日起生效。」

印度內政部補充，至於不是搭乘包機的外籍人士，則要等到11月15日才能開始申請觀光簽證。

新聞稿並表示，所有外籍觀光客和航空公司都必須隨時注意並遵守衛生與家庭福利部發布的最新防疫規定。

印度媒體報導，印度中央政府的邊境封鎖政策導致旅遊業在今年第1季裁員1450萬人、第2季520萬人，第3季再添180萬人。另外，和2019年相比，2020年全年觀光外匯收益縮減76.3%。

印度旅遊業占國內生產毛額（GDP）約2.5%。