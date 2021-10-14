金門年度重磅活動「老兵召集令」10／15開跑，縣府在老戰友重返英雄島的首站尚義機場規畫洋溢迷彩主題色彩的〈金門形象館〉特展。（金門縣府觀光處提供）

金門觀光小天使-水獺「阿特」將化身憲兵，迎接老戰士和親友團來到。（金門縣觀光處提供）

〈金門形象館〉特展展期自即日起至12月15日，歡迎大家打卡留念。（金門縣府觀光處提供）

金門年度重磅活動「老兵召集令」10／15開跑，縣府在老戰友重返英雄島的首站尚義機場規畫洋溢迷彩主題色彩的〈金門形象館〉特展，以全尺寸模擬的八吋榴炮彈和手榴彈擲準等互動單元，重現枕戈待旦的戰地風情，也讓老兵在親友面前小試一下身手。

觀光處長丁健剛表示，這項特展展期自即日起至12月15日，金門觀光小天使-水獺「阿特」將化身憲兵，迎接老戰士和親友團遊覽以「金東第一炮」獅山炮陣地為設計發想，可以披上星帶，肩扛上架的仿真八吋榴彈炮，再擺出拉炮姿勢打卡，留下重返戰地的懷念組圖。

主題館內還有多項有趣的互動式體驗單元，其中「手榴彈投擲遊戲」，比投遠也比投準，只要擲中目標就會響起爆炸音效，迎來親友的喝采聲，讓自己在四周一片迷彩色中，重溫當年出列接受表揚的榮耀。

縣府今年規畫「完成任務獲好禮」、「那時候的他，你好嗎？」及「注意!老兵罩伙來」、「軍事據點行程推薦」及「老兵特約商店專屬優惠活動」等5套好吃、好玩的大單元。只要是曾經在金門服役且已退役的老兵，備具金門服役佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成活動任務，即可申領限定版專屬禮物。相關資訊可金門觀光旅遊網查閱或電詢：082-324194。