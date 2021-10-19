交通安全人人有責 金門警加強校園宣導 11:452021/10/19 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通安全觀念從小扎根，金門警方宣導團隊走進校園，首站選定「將軍小學」柏村國小。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通安全觀念從小扎根，金門警方宣導隊隊配合「交通安全月」走進校園，首站選定「將軍小學」柏村國小，從路口汽機車「慢、看、停」及行人「停、看、聽」做起，大家協力建構安全交通環境。 縣警局交通隊在與小朋友開講過程中，還穿插最受歡迎的有獎徵答活動，小朋友開心舉手搶答，氣氛十分活潑熱烈。（警方提供） 警方也特別提醒，馬路如虎口，隨時要告訴自己注意路況環境，千萬不要邊走路邊看手機，以免分心發生事故。 馬路如虎口，綠燈也不能疏忽。（警方提供） 交通安全從，從路口汽機車「慢、看、停」及行人「停、看、聽」做起。（警方提供） 縣警局交通隊在與小朋友開講過程中，還穿插最受歡迎的有獎徵答活動，小朋友開心舉手搶答，氣氛十分活潑熱烈。 北市校園認養犬貓不到1成 六都墊底 大雅警分局「和平鴿」 舞動反詐新識能 #金門警方 #環境 #學童 #交通安全 #校園宣導 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學生運動頻受傷 基隆修繕14間中小學跑道 16:532021/10/18 寶島 新北偏鄉47校 新二代學生達千人 04:102021/10/18 地方新聞 北港閒置車站大樓 BOT案招商 04:102021/10/18 地方新聞 疫情趨緩 台中屯藝中心辦樂活講座 14:312021/10/18 寶島 證交所副總經理 羅贊興：制度與時俱進 活絡資本市場 04:102021/10/19 財經要聞 永豐挺新南向、綠金 4大獎肯定 04:102021/10/19 金融．稅務 達永豐盛學 北投學區宅熱銷倒數 04:102021/10/19 產業．科技 中市西屯義警中隊常訓 異地視訊同步強化協勤能力 10:302021/10/19 社會 北市7千名國小導護志工裝備配比僅18％ 教育局長允諾會盤點 15:222021/10/18 生活 證交所兩場宣導會 11月登場 04:102021/10/19 證券．權證 企業捐贈100台空清循環扇防疫 新北9所幼兒園受惠 11:492021/10/18 生活 寶島熱門新聞 彰化社頭第一社福大樓將開幕 「魔法廚房」讓長輩展廚藝 - 寶島 交通安全人人有責 金門警加強校園宣導 - 寶島 大坑風動石公園再升級 打造全齡登山休憩環境 - 寶島 桃園橫山書法藝術館22日開幕 5天戶外展演不斷電 - 寶島 桃園大廟景福宮建醮 魷魚遊戲本周六暖場 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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