交通安全觀念從小扎根，金門警方宣導隊隊配合「交通安全月」走進校園，首站選定「將軍小學」柏村國小，從路口汽機車「慢、看、停」及行人「停、看、聽」做起，大家協力建構安全交通環境。

縣警局交通隊在與小朋友開講過程中，還穿插最受歡迎的有獎徵答活動，小朋友開心舉手搶答，氣氛十分活潑熱烈。（警方提供）

警方也特別提醒，馬路如虎口，隨時要告訴自己注意路況環境，千萬不要邊走路邊看手機，以免分心發生事故。

馬路如虎口，綠燈也不能疏忽。（警方提供）

交通安全從，從路口汽機車「慢、看、停」及行人「停、看、聽」做起。（警方提供）

縣警局交通隊在與小朋友開講過程中，還穿插最受歡迎的有獎徵答活動，小朋友開心舉手搶答，氣氛十分活潑熱烈。