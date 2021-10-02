烏日環河自行車道路網「最後一哩」串聯完工，觀旅局舉辦鐵馬遊活動，吸引民眾騎乘。（王文吉攝）

台中市觀光旅遊局舉辦烏日環河自行車道鐵馬遊鐵馬遊活動，吸引民眾騎乘。（王文吉攝）

台中市觀光旅遊局為串聯烏日環河自行車道路網「最後一哩」，編列3000萬元於環河路堤頂設置1.2公里專用道，2日並舉行鐵馬遊活動，吸引民眾騎乘。觀旅局長韓育琪推薦必去烏日戰車公園、歷史建築烏日警察官吏派出所、烏日庄役場及美食小吃等，適合小旅行。

韓育琪表示，烏日環河路堤頂自行車道長1.2公里，從湖日廣場到烏日大橋，串聯既有的環河自行車道路網，並於起點處附近設置休憩平台及座椅，也讓既有河堤提升附加價值，成為在地居民自行車與散步遊憩的好選擇。

韓育琪建議，雙十連假將近，不妨來趟烏日之旅，從距離自治公園ibike借用站租借自行車啟程，沿環河路3段牽引道騎上烏日環河自行車道，以充滿活力的自行車騎旅展開1日行程，享受河堤微風迎面而來，愜意飽覽河堤風光，無論散步或是騎乘自行車都十分開闊舒適。

沿途會先騎經烏日戰車公園，現場展示各式退役戰車，雖歷經時代風霜，但威猛的外觀依舊帥氣十足。接著必去烏日警察官吏派出所、烏日庄役場等歷史建築，以舊式建築感受歷史歲月留下的人文風采。中午則至三民老街享用在地美食小吃，如牛肉麵、肉圓、豆花等。

韓育琪強力推薦午後走訪去年完成整修的市定古蹟「聚圭居」，保留傳統三合院與巴洛克洋式建築結構，，民眾不妨提前預約古蹟導覽，深入感受中西合併建築之美。