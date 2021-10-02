第56屆電視金鐘獎今（2日）於國父紀念館舉行頒獎典禮，入圍大贏家《天橋上的魔術師》這次提名14項，導演楊雅喆帶著孫淑媚、李奕樵走上星光大道，孫淑媚難得深V現身，罕見秀性感。

孫淑媚以一襲黑色透膚禮服走上星光大道，禮服上有雕花點綴，增添高典優雅的氣質，深V設計更是露出胸前一大片白嫩肌膚，事業線也微微跑出見客。對於今天搶金鐘視后，孫淑媚也嘴甜說：「楊雅喆、李奕樵就是她的幸運物。」

孫淑媚難得秀性感。（三立電視提供）

孫淑媚在《天橋上的魔術師》劇中一改過去溫順形象，燙了顆80年代爆炸頭，還狂飆髒話，嗆辣大媽的模樣讓觀眾印象深刻，這也是她從影22年，首度入圍金鐘獎角逐視后。

孫淑媚日前受訪聊到入圍視后的感想，透露公布當天她情緒失控大爆哭，甚至不敢相信，因為這一直是她努力、卻以為自己永遠無法達到的目標與夢想，「轉換戲劇領域對歌手來講，要能獲得角色機會、得到認同，真的很不容易」。