諮詢師與青年面對面諮詢，說明診斷測驗結果。（台中市政府提供）

為強化青年及求職者尋職期間職場競爭力及就業準備力，台中市政府勞工局提供職業適性診斷及面試技巧指導服務，透過專業諮詢師個別化服務，協助求 職者找到自我職場優勢；另應屆畢業青年諮詢期間，可加碼搭配勞動部「110年應屆畢業生尋職津貼計畫」申請尋職獎勵金，如經推介順利就業，更可 申請台中「獎勵青年就業計畫」獎勵金，助青年順利接軌、穩定就業。

勞工局長張大春說，據勞動部統計，約有43.4％青年勞工初次尋職曾遭遇困難，其中求職者認為「面試或求職技巧」最為重要，為培植優質青年勞動 力，勞工局於尋職階段即提供職業適性診斷、簡易與深度諮詢、面試技巧指導等就業促進措施，協助青年規劃職涯藍圖，提升就業準備力。

張大春指出，為協助青年疫情期間能安心在家做好就業準備，職業適性診斷、面試技巧指導等服務均可透過視訊諮詢，只要透過「線上報名」、「專人 安排」及「上線諮詢」簡單3步驟，免出門即可提升就業準備力，全力排除疫情造成的求職障礙，歡迎青年及求職者踴躍報名參加。

此外，若為應屆畢業青年，勞工局也將協助開立「就業輔導證明」，可搭配申請勞動部尋職獎勵金，符合條件者，最高可領取3萬2000元；市府今年也 因應疫情放寬「獎勵青年就業計畫」請領條件，除新增應屆畢業生經推介就業滿14日，即可申請3千元獎勵金。

勞工局更自今年6月1日起，設籍台中市青年經 推介就業成功，就業滿1個月即可領取5千元獎勵金，持續就業滿6個月，最高共可領2萬5千元。相關資訊請查詢就服處網站：http：／／bit.ly／3bgirK3 。

台中市就業服務處表示，為協助青年順利就業，台中更整合中央資源提供青年就業金安薪等各項獎補助方案，並積極開發職缺。相關徵才資訊請至台中市就業服務處官網查詢，或洽詢1999市民一碼通、04-22289111分機36100。