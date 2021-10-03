搭捷運通過閘門時，突然看見票卡裡多一筆錢，喜出望外。一名網友分享，她發現錢變多了，一查才知道原因，真相讓許多網友驚訝，「我怎麼都不知道有這種事」、「趕快來查一下餘額」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，某日她搭乘捷運時，驚見票卡裡的金額居然增加了，「想說是哪個小天使這麼感人」，向站務人員查詢才知道是北捷發的回饋金，「我上個月很常搭，所以回饋還不少」。

根據北捷官網，「台北捷運常客優惠方案」自2020年2月1日起實施，必須符合5項基本規則：

1.持電子票證搭乘捷運以全票票價扣款，並於票卡累積搭乘次數及搭乘金額。

2.依每卡每月累計搭乘次數，決定現金回饋比例，並依累計搭乘金額，計算回饋金。

3.當月搭乘捷運首次通過捷運閘門時，回饋金即以自動加值方式，存入同一張票卡之電子錢包。回饋金等同現金，除可用於搭乘捷運，亦可小額消費。

4.每月累積期間：自每月1日0時至該月最後1日24時止。

5.回饋金自動加值有效期間：自當月1日零時起，1年內有效。於有效期間內，首次通過捷運閘門即自動加值，超過有效期間均未搭乘捷運，則尚未存入電子錢包之回饋金，將於到期日之翌日零時起失效歸零。