台北市9日新增一例本土個案，1歲女童確診新冠肺炎，CT值達38，已匡列接觸者5人，核酸檢測（PCR）採檢全為陰性，個案住在萬華區。台北市副市長黃珊珊9日指出，有3位家人都是抗體陽性，有可能感染過，因有地緣關係，可能是舊案。

台北市長柯文哲與黃珊珊下午出席商圈嘉年華活動後，也緊急說明疫情現況。黃珊珊說，小朋友只有1歲，昨天驗出CT38、今天是陰性，家有地緣關係，可能是舊案。

黃珊珊說，因4位家人中，有3位抗體都是陽性，可能感染過、舊案到現在，小朋友現是陰性，跟中央商量做後續處理，傳染性不高，請大家放心。

黃珊珊也說，疫情期間有些人沒有篩出來，也跟中央講說，將來對這種案例處理流程可以一起討論。

衛生局補充，個案居住萬華區，與父母及親友共4位大人同住，4人皆居家隔離，另1名沒有同住的親友，因曾有接觸，列為自主健康監測，確診者抗體為陽性，4位同住家人中，有3位抗體都是陽性、1位陰性。

衛生局表示，生活主要是媽媽照顧，沒有去其他幼兒園或托嬰中心，有搭過火車，而火車皆有定期清消，搭乘時間短，因此不會另外公布足跡。